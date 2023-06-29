Джерело: Kyodo News.

Представники української поліції під час перебування в Японії відвідають Національне поліційне агентство та Національний науково-дослідний інститут поліцейських наук.

“Японська поліція має великий досвід ідентифікації тіл, і ми вважаємо, що повинні надати допомогу Україні”, — сказав представник відомства.

Правоохоронців навчатимуть, як проводити масовий розтин та збір зразків, а також способам ефективного проведення аналізу ДНК.

На початку липня українська делегація у складі 10 представників правоохоронних органів прибуде до Японії. Вона братиме участь в організованих японською поліцією тренінгах.

З 2011 року до лютого 2023 після землетрусу магнітудою 9 цунамі японська поліція вже завершила розтин 15 830 тіл у префектурах Івате, Міягі і Фукусіма. Їм вдалося ідентифікувати 99,7% жертв.