Люди в Японії, які так звикли носити маски під час пандемії, записуються на уроки, щоб знову навчитися посміхатись.

Джерело: Skynews

Опитування, проведене японським суспільним телерадіомовленням NHK, минулого місяця, засвідчило, що 55% людей носять маски так само часто, як і під час дії відповідних вказівок уряду, і лише 8% взагалі припинили носити маски.

Оскільки у березні уряд нарешті скасував свою рекомендацію щодо носіння масок, дівчина Хімаварі Йосіда була серед тих, хто зрозумів, що вони забули, як жити без них.

«Я мало використовувала м’язи обличчя під час COVID».

Тепер вона потребує послуг «інструктора з посмішки», кажучи, що це «хороша вправа», яка допоможе їй підготуватися до виходу на ринок праці Японії.

Пані Йосіда та її однокласники навчаються у Кейко Кавано, яка в одній із вправ змушує їх підносити дзеркала до своїх облич, розтягуючи кутики рота пальцями.

«Зростає потреба в тому, щоб люди посміхалися», – каже Кейко Кавано.

Компанія пані Кавано “Egaoiku” (в перекладі «Наука посмішки») спостерігає чотириразове збільшення попиту на уроки, включаючи індивідуальні заняття.