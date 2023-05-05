Про це повідомила пресслужба ВООЗ.
Як зазначив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреїсус, 4 травня Комітет з надзвичайних ситуацій рекомендував йому оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення.
В організації наголосили, що попри скасування статусу пандемії, захворювання не зникло. Лише за минулий тиждень кожні три хвилини одна особа гинула від COVID-19. Тому, у ВООЗ закликали не нехтувати заходами безпеки, які запровадили протягом останніх двох років.
На думку представників ВООЗ, найгірше, що зараз може зробити будь-яка країна — використати новину як привід, аби втрати свою пильність та демонтувати системи безпеки проти вірусу.
Зауважимо, що з 30 січня 2020 року за даними ВООЗ, через COVID-19 загинули щонайменше сім мільйонів людей.
- У фармацевтичній компанії AstraZeneca впевнені, що нова версія вакцини проти COVID-19 з антитілом AZD3152 може захистити від усіх можливих штамів вірусу. Зокрема й пацієнтів із ослабленим імунітетом.
- Після трьох років з моменту появи пандемії COVID-19 у Пекіні скасували обов’язкове носіння масок для пасажирів громадського транспорту. Деякі користувачі китайських соцмереж зраділи, сказавши, що “наче епоха минула”.
- Кабінет міністрів України через COVID-19 продовжив режим надзвичайної ситуації в єдиній державній системі цивільного захисту, а також карантин по всій території України до 30 червня 2023 року.