У Всесвітній організації охорони здоровʼя (ВООЗ) заявили про скасування статусу пандемії на тлі коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба ВООЗ.

Як зазначив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреїсус, 4 травня Комітет з надзвичайних ситуацій рекомендував йому оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення.

В організації наголосили, що попри скасування статусу пандемії, захворювання не зникло. Лише за минулий тиждень кожні три хвилини одна особа гинула від COVID-19. Тому, у ВООЗ закликали не нехтувати заходами безпеки, які запровадили протягом останніх двох років.

На думку представників ВООЗ, найгірше, що зараз може зробити будь-яка країна — використати новину як привід, аби втрати свою пильність та демонтувати системи безпеки проти вірусу.

Зауважимо, що з 30 січня 2020 року за даними ВООЗ, через COVID-19 загинули щонайменше сім мільйонів людей.