“Укрзалізниця” потрапила у черговий скандал, залишивши пасажирів на проміжній станції без багажу.

Про це повідомила пасажирка потягу Катерина Сметанюк у Twitter.

Жінка розповіла, що скористалася послугами “Укрзалізниці”, однак не уточнила сполучення потяга. Перед прибуттям до Львова провідник попередив усіх пасажирів про те, що очікується стоянка “мінімум на годину” у зв’язку із запізненням причіпного вагона.

“Сказав ідіть гуляйте. Перед тим як вийти я підійшла й уточнила інформацію двічі, чи він впевнений. Сказав точно”, – розповіла Катерина.

Пасажирка залишила у вагоні свою валізу, прихопивши лише сумку. При цьому жінка попросила номер телефону провідника, але той відмовив, порекомендувавши прийти на 15 хвилин раніше.

Вона повернулася ще раніше, але потяг з її валізою вже поїхав.

Оператор довідкової лінії “Укрзалізниці” порадив пасажирці звернутися до чергового вокзалу. Проте біля його кабінет вже зібрався натовп обурених пасажирів, які опинилися у такій же ситуації.

“Спочатку з нами взагалі не хотіли говорити й казали: “Звертайтесь до чергового вокзалу в Києві”. Я там погрожувала і вимагала більше всіх. Потім мене покликала чергова у кабінет. Я детально описала ситуацію і вона пообіцяла розв’язати питання з квитками”, – додала жінка.

Однак квитків не знайшлося. “Укрзалізниця” запропонувала пасажирам безплатно поїхати у кабіні машиніста іншого потяга.

При цьому Сметанюк обурена діями працівників “УЗ” щодо повернення її речей. За її словами, чергова домовилась з Києвом, щоб її колеги забрав речі пасажирів.

“Записали наші номера вагону і місця. І все. Ні номерівтелефону, ні паспортних даних. Тобто приїжджає поїзд в Київ – підходьте, людоньки, розбирайте це”, – обурилася жінка.

Крім того, жінка дивується, як провідник міг допустити, щоб потяг поїхав майже з пустим вагоном.

“Знаєте що мене дивує найбільше? Стосовно часу відправлення я говорила з провідником тричі. Як він дозволив поїхати поїзду з напівпустим вагоном раніше обіцяного всім часу?”, – пише жінка.

Знаєте що мене дивує найбільше. Стосовно часу відправлення я говорила з провідником тричі. Як він дозволив поїхати поїзду з напівпустим вагоном раніше обіцяного всім часу — Kateryna Smetanyuk (@katrin_buk) June 25, 2021

Відповідь “Укрзалізниці” не забарилася. Керівник пасажирського департаменту Олександр Перцовський заявив, що потяг зупинили, аби дочекатися 16 пасажирів із рейсу з Відня через затримку з австрійської сторони.

“Пасажирам оголосили орієнтовний час затримки й наголосили: слідкуйте за оголошенням нового часу. Час затримки вдалося скоротити, оголошено його було, всі сіли й поїхали “загубились” два пасажири-студенти. Таке буває, але чекати кожного, на жаль, потяг теж не може”, – заявив Перцовський.

При цьому пасажирка Катерина Сметанюк – не студентка. До того ж вона стверджує, що потяг залишив набагато більше людей, ніж “двох пасажирів-студентів”.

За словами Перцовського, із запізнілими пасажирами є зв’язок, речі їм передадуть найближчим часом. Він пообіцяв налагодити систему оголошення часу затримки, щоб подібні ситуації більше не траплялися.

Наразі Сметанюк не отримала свої речі, про це свідчить її новий твіт.

Зелена шмаркля відавай чумадан — Kateryna Smetanyuk (@katrin_buk) June 25, 2021