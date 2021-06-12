Один з пасажирів поїзду №358 сполученням Рахів-Київ помер після того, який вночі впав із верхньої полиці.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

За інформацією “УЗ”, пасажир близько третьої ночі впав з верхньої полиці, але повідомив дружині, що почуває себе добре.

Через кілька годин чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію – Фастів.

“По прибуттю поїзда медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тілі не виявлено. Слід зазначити, що полиця з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, якими він, на жаль, не скористався”, – заявили в “УЗ”.

Причини смерті пасажира зараз з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) прийшли з обшуками до лікарень”Укрзалізниці” у справі про закупівлю послуг ПЛР-тестування за завищеними цінами.