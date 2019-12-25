Про це повідомили в прес-службі Державної податкової служби.
Повідомляється, що з 19 грудня по теперішній час електронні сервіси податкової служби працюють не в повному обсязі. Причиною тому стало проведення слідчих дій в податковій і у фіскальній ї службах.
“У зв’язку з проведенням слідчих дій у Державній фіскальній службі України та Державній податковій службі України з 19.12.2019 по теперішній час електронні сервіси тимчасово функціонують не в повному обсязі”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що платники податків гарантовано зможуть зареєструвати накладні, однак причина слідчих дій, а також можлива дата відновлення роботи сервісів не повідомляються.
- Раніше повідомлялося, що в 2020 році податки для фізичних осіб-підприємців виростуть в зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.
- Голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що в наступному році можуть знизитися податки на доходи фізичних осіб для українців, які отримують найменші зарплати.