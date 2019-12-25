У зв'язку з проведенням слідчих дій електронні сервіси податкової служби працюють не в повному обсязі п'ятий день поспіль.

Про це повідомили в прес-службі Державної податкової служби.

Повідомляється, що з 19 грудня по теперішній час електронні сервіси податкової служби працюють не в повному обсязі. Причиною тому стало проведення слідчих дій в податковій і у фіскальній ї службах.

“У зв’язку з проведенням слідчих дій у Державній фіскальній службі України та Державній податковій службі України з 19.12.2019 по теперішній час електронні сервіси тимчасово функціонують не в повному обсязі”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що платники податків гарантовано зможуть зареєструвати накладні, однак причина слідчих дій, а також можлива дата відновлення роботи сервісів не повідомляються.