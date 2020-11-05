Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Українська сторона запропонує Тристоронній контактній групі "План спільних кроків", який включає проведення виборів на окупованій території. Але для їх проведення є чіткі умови.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу.

“Будь який план – це набір певних кроків і якщо ти хочеш прийти до точки призначення то ти маєш все належним чином планувати. Немає якогось символічного значення у цій даті – 31 березня. Просто так прораховано алгомітрично план”, – сказав Кулеба.

Він додав, що якщо Україна прагне врегулювання ситуації на Донбасі, то має провести вибори.

Але, за його словами, вибори на окупованих територіях можуть відбутися лише за кількох умов.

“Вибори мають відбутися тільки після відновлення повного контролю України над наразі неконтрольованої ділянкою українсько-російського кордоному. Друге – ці вибори мають відбутися за конституцією України. Третє – ці вибори мають відбутися за стандартами ОБСЄ і четверте – ці вибори мають проходити під спостереженням місії БДІПЛ ОБСЄ. Тобто позиція України з цього питання залишається дуже чіткою і принциповою. І саме з такою позицією ми ведемо перемовини з РФ у ТКГ”, – наголосив міністр.