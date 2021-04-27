Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили про допомогу Україні в ліквідації Чорнобильської катастрофи в рамках нового чорнобильського фонду - Рахунки міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ).

Про це йдеться в заяві банку.

Зазначається, що на першому засіданні асамблеї президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо і генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросс від імені своїх організацій досягли пакета домовленостей щодо надання допомоги Україні.

“Сторони погоджуються спільно працювати в рамках РМСЧ в тісній співпраці з органами державної влади України з метою реалізації безпечних та економічних рішень для виведення з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та поводження з радіоактивними відходами в зоні відчуження”, – йдеться в повідомленні ЄБРР.

ЄБРР і МАГАТЕ будуть використовувати при виконанні поставлених завдань технічний мандат, знання, досвід і мережу міжнародних експертів МАГАТЕ, а також досвід ЄБРР з управління проєктами та фондами.

“Попри безпрецедентний рівень міжнародного співробітництва в питаннях перетворення Чорнобиля за останні десятиліття, виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами в зоні відчуження залишаються найскладнішими операціями в світі, що стосуються ядерної безпеки. РМСЧ прагнутиме забезпечити можливості для вирішення цих проблемних питань”, – заявив директор Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Бальтазар Ліндауер.

За його словами, ЄБРР готовий надати свої послуги як керівник проєкту і розпорядник фонду.

Новий донорський фонд РМСЧ був заснований ЄБРР у листопаді 2020 року на прохання уряду України. Його створили на фінансування розробки комплексного плану для Чорнобиля, консолідації поточних планів, а також оптимізації та інтеграції всіх підходів до поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.