Єгипет посилив контроль за достовірністю сертифікатів з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус COVID-19, які повинні мати українці при в’їзді у країну.

Про це повідомляє посольство України в Єгипті.

“Усі без винятку громадяни у віці від шести років, які перетинають єгипетський кордон, зобов’язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. З початку грудня компетентні органи Єгипту посилили контроль за достовірністю сертифікатів ПЛР-тестів, з якими іноземці прибувають на відпочинок“, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, відтепер на сертифікаті повинен бути QR-код і підпис лікаря.

Крім того, він повинен мати точну дату і час складання тесту, а також бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованої в державі походження документа та мати печатку лабораторії.

У сертифікаті обов’язково повинна міститися інформація про проведений вид тесту, має бути зазначено, що громадянину зроблено тестування типу RT-PCR. При цьому сертифікат, що містить інформацію про особу, якій належить тест, повинен бути на англійській мові. Заповнені від руки сертифікати в Єгипті не приймаються.

Наголошується, що в разі виникнення сумнівів щодо достовірності тесту, єгипетська сторона залишає за собою право на проведення повторного тесту по прильоту.

У посольстві також додали, що туристів із позитивними результатами ПЛР-тестів, зроблених по прильоту в аеропортах курортних міст, буде розміщено (ізольовано) в окремих корпусах на території заброньованих ними готелів до моменту отримання негативного результату повторного тесту. Таким туристам забороняється залишати номери та вільно переміщуватись територією готелю.