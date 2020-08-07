Про це повідомляє інформаційний портал Al Balad.
Відповідний указ підписав прем’єр-міністр країни Мустафа Мадбул.
Зазначається, що це правило застосовуватимуть до усіх туристів, як арабських, так і іноземних, які прибувають морським, повітряним чи наземним шляхом.
Тест має бути зроблений не давніше, ніж за 72 години до в’їзду.
Водночас це зобов’язання не поширюється на іноземців, які прибувають в туристичні зони Шарм-еш-Шейха, Хургади, Таби, Марса-алям і Мерса-Матрух. Однак виїзд туристам за межі курортів без наявності негативних ПЛР-тестів заборонений.
- Єгипет оплачуватиме лікування українських туристів у разі зараження коронавірусом COVID-19 на відпочинку.