Прибуваючі до Єгипту з 7 серпня зобов’язані мати при собі довідку про негативний результат ПЛР-тестування.

Про це повідомляє інформаційний портал Al Balad.

Відповідний указ підписав прем’єр-міністр країни Мустафа Мадбул.

Зазначається, що це правило застосовуватимуть до усіх туристів, як арабських, так і іноземних, які прибувають морським, повітряним чи наземним шляхом.

Тест має бути зроблений не давніше, ніж за 72 години до в’їзду.

Водночас це зобов’язання не поширюється на іноземців, які прибувають в туристичні зони Шарм-еш-Шейха, Хургади, Таби, Марса-алям і Мерса-Матрух. Однак виїзд туристам за межі курортів без наявності негативних ПЛР-тестів заборонений.