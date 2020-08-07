Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про те, що в найближчі тижні планується масштабний обмін полоненими в форматі 100 на 100.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Reuters.

Єрмак пояснив, що Україна вже передала ОБСЄ список з приблизно сто осіб для обміну. Бойовики з ОРДЛО склали аналогічний список, в якому приблизно стільки ж людей.

“Сподіваюся, що це станеться найближчим часом. Я думаю, що протягом декількох тижнів”, – сказав Єрмак.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський і російський лідер Володимир Путін обговорили питання звільнення кримських татар та інших українських в’язнів на території РФ.

“Було домовлено, що список буде надано, він уже переданий – це в основному кримські татари, які незаконно утримуються в Криму. Ми чекаємо відповіді”, – сказав він.

Також очільник ОП повідомив журналістам, що незабаром планується узгодити три нових ділянки розведення військ на Донбасі.

“Сьогодні ми дуже близькі до того, щоб домовитися про три, а може і п’ять нових ділянки”, – сказав Єрмак.