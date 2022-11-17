Очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав запит від редакторки та журналістки проєкту Bihus.Info Аліси Юрченко стосовно нових призначень в "Укрнафті". Натомість замість відповіді він прийняв рішення його оприлюднити.

Про це інформує Аліса Юрченко у Facebook.

Журналістка написала, що у процесі роботи над матеріалом щодо “Укрнафти” намагалася розібратися і надіслала запити фігурантам матеріалу з метою дати їм слово. Проте, стверджує Юрченко, у відповідь вона отримала “дикі перекручені звинувачення про майбутній матеріал, який ще ніхто не бачив”, і з такою ситуацією вона зіштовхнулася “вперше за 20 років у професії”.

За словами Аліси Юрченко, вона працювала над випуском, у якому аналізувала кадрові призначення в різні державні органи і на підприємства державної форми власності людей, які мають давню історію стосунків з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. І надіслала низку запитів, серед яких – очільнику ОП із пропозицією записати інтерв’ю.

“Серед інших прізвищ там згадувалось свіже призначення в наглядову раду “Укрнафти” екс-співробітниці юридичної компанії Андрія Єрмака і керівника Кабінету Андрія Єрмака”, – розповіла журналістка.

Замість відповіді на запит, прийшло сповіщення про те, що глава ОП вирішив його оприлюднити та що передасть цей запит Ставці Верховного Головнокомандувача.

“А ще через кілька годин мій запит, адресований Андрію Єрмаку, опублікував Михайло Подоляк, причому додав вигаданий ним самим контекст неопублікованого матеріалу. Назвав його спробою “кинути тінь на колегіальне рішення… Ставки Верховного Головнокомандувача в чиїхось комерційних інтересах”, – додала журналістка. Вона наголосила, що написане радником глави ОП Михайлом Подоляком вважає вигаданим “зі стелі.. аби наперед дискредитувати матеріал, якого він не бачив”. Саму публікацію вона охарактеризувала як “маніпулятивна спроба піти від відповіді на ВСІ питання, озвучені у запиті”.

Михайло Подоляк опублікував запит у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що зазвичай ОП не оприлюднює журналістські запити, однак запит Аліси Юрченко він назвав “вкрай дивним” і таким, який, на його думку “має абсолютно конкретні наміри”.

Радник Єрмака заявив, що цей запит є спробою “кинути тінь на колегіальне рішення… Ставки Верховного Головнокомандувача в чиїхось комерційних інтересах”.

Подоляк у дописі наголосив, що Україна веде війну з потужним ворогом за своє існування, стаючи перед небаченими раніше викликами.

“Більшість із цих викликів – логістичних, енергетичних, соціальних, військових – такі, з якими не стикалася жодна країна у світі. Один із них – забезпечення українського війська, що веде активні бойові дії на лінії фронту довжиною понад 2000 км. У цих умовах усі ресурси мають працювати на забезпечення потреб країни, що веде бій”, – заявив він.

І саме ця війна потребує негайних і жорстких управлінських рішень, серед яких – і відчуження “Укрнафти”, оскільки це підприємство та низка інших передані в управління Збройним Силам України на час дії воєнного стану.

“Ще раз. Одноголосне рішення всіх силовиків на Ставці. Передали саме ЗСУ. Абсолютно без різниці, як до цього ставиться той чи інший олігарх. Який, може, й хотів би через медіа створити хайп…”, – повторив Подоляк, наголосивши: “Невже хтось дійсно хоче залишити критично важливе підприємство для армії під час війни… олігарху? Окрім, звісно, самого олігарха. Переконаний також, що рішення Ставки беззаперечно підтримується суспільством та журналістською спільнотою…”.

На це відреагувала журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко, наголосивши, що на запити журналістів відповідали навіть за часів експрезидента Віктора Януковича. І лише за часів Володимира Зеленського Офіс президента дозволяє собі ігнорувати їх, оскільки і сама вже зіштовхувалася з подібними випадками під час спроби розібратися, за що були нагороджені актор студії “Квартал-95” Євгеній Кошовий і співачка Наталія Могилевська.

“Тому я геть не здивована тією маразматичною відповіддю, яку отримала Аліса Юрченко про повноваження Єрмака, його людей у наглядових радах і “тінь на рішення ставки головнокомандувача”. Але мені здається, що ми підійшли до тієї межі, коли Андрію Борисовичу вже час переглянути роботу свого відділу відписок. Бо він уже переплюнув Віктора Федоровича і продовжує копати”, – написала Тетяна Ніколаєнко.