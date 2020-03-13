Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.
” Кілька днів тому відбулася чергова зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську. Головне рішення, яке прийнято, я вважаю, це станеться, і Україна все зробить, щоб це сталося – в найближчі місяці ми повернемо всіх наших громадян, які утримуються на території так званих ОРДЛО”, – зазначив Єрмак.
Він також зазначив, що другим важливим досягненням є продовження консультацій щодо визначення нових трьох пунктів, на яких може відбутися розведення сил і засобів.
“Як ви знаєте, це рішення було прийнято на паризькому саміті, і воно повинно бути виконано”, – додав голова Офісу президента.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Опубликовано Офіс Президента України Пятница, 13 марта 2020 г.
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