Європейський Союз планує попросити треті країни - де спостерігається сплеск імпорту передових технологій та інших товарів з ЄС , які Росія може використовувати у військових цілях в Україні - посилити моніторинг торгівлі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Експорт передових напівпровідників, інтегральних схем та інших технологій з ЄС і країн G7 до Росії значно скоротився після введення санкцій і експортного контролю.

Водночас поставки цих товарів з ЄС і G7 до таких країн, як Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, Казахстан і низки інших економік у Східній Європі та Центральній Азії різко зросли, і, своєю чергою, експорт із цих країн до Росії також збільшився.

Зараз ЄС та його союзники дедалі більше зосереджуються на усуненні будь-яких лазівок і запобіганні обходу послідовних раундів санкцій, які вони запровадили.

США також посилили тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб ті стримали торгові потоки до Росії. Цього місяця Туреччина припинила транзит товарів, які перебувають під санкціями, до Росії, але залишається побоювання, що товари, продані на турецькому ринку, зрештою можуть бути реекспортовані.

“Ми поглиблюємо нашу спільну роботу з дотримання наших санкцій і заходів експортного контролю, а також для припинення та стримування їхнього обходу, зокрема за допомогою розширення повноважень, щоб закрити доступ Росії до всіх ресурсів, які можуть підтримувати її військову машину”, — заявив президент США Джо Байден і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили у спільній заяві 10 березня.

“У межах цього ми разом робимо нові кроки, націлені на треті країни по всьому світу, щоб перешкодити підтримці війни Росії з будь-якого куточка світу, де вона виявлена”, — сказали вони.

Мета прохання про посилення моніторингу – визначити, чи потрапляють підсанкційні товари в Росію, кажуть джерела.

Запит, який передбачатиме посилення відстеження та збору інформації про торгові потоки, стосуватиметься сотень санкційних товарів і технологій, які можуть бути використані у військових цілях.