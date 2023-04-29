Відповідно до планів Європейської комісії, треті країни, котрі допомагають РФ отримувати санкційні товари, самі можуть опинитись під санкціями ЄС.

Про це з посиланням на дипломатичні джерела пише Politico.

Європейські посадовці розробляють плани застосування економічних санкцій до третіх країн, якщо вони не дотримуються західних санкцій або не можуть пояснити раптове зростання торгівлі забороненими товарами.

Такий механізм, який обговорюється у межах наступного пакета санкцій ЄС проти Росії, стане першим кроком до так званих вторинних або екстериторіальних санкцій — практики, яка вже використовується Сполученими Штатами.

“Це було б важливою зміною політики для ЄС”, – сказав один із дипломатів.

Ця ідея ілюструє зростаюче розчарування ЄС через те, що Росії вдається обходити запроваджені санкції завдяки іншим країнам чи бізнесу.

Після ухвалення 10 пакетів санкцій проти Росії ЄС призначив Девіда О’Саллівана спеціальним представником, щоб переконатися, що європейські санкції виконуються та не допускають ухилення.

Проте О’Саллівану — колишньому генеральному секретарю Європейської комісії та послу ЄС у Сполучених Штатах — часто не вистачає важелів впливу, щоб переконати треті країни дотримуватись заборон.

Західні санкції, накладені на РФ через її вторгнення в Україну, стали можливістю для розвитку бізнесу у колишніх країнах СРСР, які намагаються заробити на перепродажах РФ заборонених товарів.

Тепер Європейська комісія сподівається, що цей новий механізм можна буде використати як загрозу, щоб змусити інші країни виконати вимоги. Якщо вони цього не зроблять, Брюссель також може запровадити санкції проти цих третіх країн, заявили дипломати.

Комісія вже обговорила ці заходи з дипломатами ЄС на приватних зустрічах, але офіційно ще не запропонувала свій новий пакет європейським столицям. Остаточне рішення про те, чи слід продовжувати план, залежить від національних урядів.

Дипломати наголосили, що поки незрозуміло, як працюватиме механізм. Наприклад, незрозуміло, чи будуть запроваджувати санкції проти всієї країни чи лише проти окремих осіб/організацій, котрі порушують заборону.

“Ми не на тому етапі, коли зрозуміло, як це буде виглядати”, — сказав другий дипломат.

Зрозуміло одне, що пропозиція є дуже делікатною, сказали дипломати, наприклад, коли йдеться про Китай.

Другий дипломат також сказав, що ЄС має бути обережним, щоб цей підхід “не загнав країни, про які ми говоримо, в обійми Індії, Китаю чи Росії”, і що необхідно знайти баланс між припиненням шахрайської торгівлі та підтримання економічних зв’язків.

Механізм все ще може не стати остаточним проєктом 11-го пакету санкцій ЄС.

“Важко передбачити, тому що на столі зараз нічого немає”, – сказав другий дипломат.

Посли ЄС збираються обговорити ці плани на зустрічі 10 травня, хоча цей час ще може змінитися.