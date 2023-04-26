Про це йдеться в матеріалі Wnp.pl.
За словами Рау, питання нового пакету антиросійських санкцій знаходиться на стадії обговорення. Поки що країни не дійшли спільної згоди щодо товарів, експорт з РФ яких мають заборонити згідно з новими обмеженнями.
“Наприклад, Польща пропонує ввести санкції стосовно діамантової галузі. Інші країни кажуть, можливо не безпосередньо, що діаманти – ні. Я думаю, що обговорення триватимуть до другої половини травня. Не можна очікувати на їх завершення раніше”, – підкреслив Рау.
Глава МЗС додав, що особисто надіється у новому пакеті на персональні санкції щодо осіб, причетних до викрадення і депортації українських дітей до Росії, а також щодо представників системи правосуддя РФ, робота яких прямо стосується судових переслідувань опонентів.
Додамо, що в Євросоюзі розглядають питання заборони транзиту багатьох товарів через РФ. Ідею пояснюють прагненням посилити дотримання вже запроваджених санкцій.
Також президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ щодо продовження санкцій проти Росії на тлі її “шкідливої зовнішньої діяльності”. Санкції запроваджено на тлі екстериторіальної діяльності РФ, спрямованої проти дисидентів та журналістів, та спроб підірвати безпеку в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів.
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