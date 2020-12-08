Про це повідомляє пресслужба ЄС.

“У відповідь на мінливі міграційні виклики та ризики у сфері безпеки ЄС поліпшує свою Візову інформаційну систему, інструмент, що використовується владою для реєстрації всіх охочих отримати короткострокову візу для в’їзду в Шенгенську зону”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з документом планується:

подальше посилення безпеки процедури короткострокової візи;

включення довгострокових віз та посвідки на проживання до бази даних VIS;

забезпечення взаємодії між VIS та іншими відповідними системами та базами даних ЄС.

У документі пояснюється, що дана угода передбачає при видачі будь-якої короткострокової візи повний збір інформації про одержувача по всьому міграційним і поліцейським баз даних ЄС, включаючи Шенгенської інформаційної системи, систему контролю в’їзду-виїзду, Європейську систему дозволів на поїздки, в якій повинні реєструватися навіть громадяни країн, що мають безвізові угоди з ЄС, базу “Європолу”, міграційну базу всіх прохачів політичного притулку Eurodac, ряд елементів бази даних Інтерполу та інших.

В цей час перевірка одержувачів віз за цими базами даних здійснюється у вибірковому порядку і лише в частково автоматизованому режимі. Нова система має забезпечити перевірку 100% осіб, що просять візи.

У новій базі більш не використовуватимуться о зацифровані паперові фотографії, а лише цифрові знімки високої роздільної здатності, що містять всі параметри для використання в програмах розпізнавання осіб. Це, на думку ЄС, спростить повернення громадян третіх країн, що незаконно перебувають на території співдружності.

Крім цього, з метою боротьби з торгівлею дітьми згідно з новою постановою вік для зняття відбитків пальців у дітей буде знижено з 12 до шести років.

Рішення має проміжний характер, для його набуття чинності ще знадобиться ряд юридичних етапів, включаючи остаточне затвердження фінального документа Радою ЄС, тому дата його вступу в силу ще не визначена.