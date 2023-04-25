Про це повідомила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.
“Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого річного пакета макрофінансової допомоги”, — написала фон дер Ляєн.
За її словами, Єврокомісія продовжить підтримувати Україну в протистоянні російській агресії, а також допомагати роботі її інституцій, інфраструктури та проведенню важливих реформ.
Перший транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу у розмірі 3 мільярди євро Україна отримала у січні, а другий транш 1,5 мільярда в березні.
Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.
We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2023
ДОВІДКА. Макрофінансова допомога — кредит, наданий Україні надають під відсоток.
- Європейський Союз перерахував другий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд для України. Надання коштів передбачено річним пакетом допомоги на 18 млрд євро.
- Україні перерахували перший транш у розмірі 3 млрд євро. Він є частиною макрофінансової допомоги (MFA+) на суму до 18 млрд євро у 2023 році від Євросоюзу.