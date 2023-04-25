Про це повідомила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

“Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого річного пакета макрофінансової допомоги”, — написала фон дер Ляєн.

За її словами, Єврокомісія продовжить підтримувати Україну в протистоянні російській агресії, а також допомагати роботі її інституцій, інфраструктури та проведенню важливих реформ.

Перший транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу у розмірі 3 мільярди євро Україна отримала у січні, а другий транш 1,5 мільярда в березні.

ДОВІДКА. Макрофінансова допомога — кредит, наданий Україні надають під відсоток.