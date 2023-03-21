Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter.

“Сьогодні ми перерахували Україні ще 1,5 млрд євро”, — написала вона.

Вона наголосила, що підтримка ЄС допомагає Україні працювати, захищаючи себе. Також це “твердо ставить Україну на шлях ЄС, підтримуючи реформи, зокрема ефективне управління та фінансову стабільність”.

Зазначимо, що у грудні 2022 року країни-члени ЄС підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні на 2023 рік.

Макрофінансова допомога (MFA+) пропонує Україні підвищену гнучкість та вигідніші умови запозичення. Погасити пільгові кредити країна має протягом 35 років, починаючи з 2033 року.

ЄС також пропонував покрити витрати України за відсотковими ставками на знак солідарності. Вони, за необхідності, підтримуються коштом додаткових платежів держав-членів до бюджету ЄС.