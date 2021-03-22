Про це в Twitter повідомив кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.
Крім того, у Єврораді заявили, що санкції, зокрема, введені за тортури та репресії проти ЛГБТ-спільноти та політичних опонентів у Чечні, великомасштабні затримання уйгурів у Сіньцзяні (Китай) та репресії в КНДР.
Повідомляється, що імена і назви організацій будуть опубліковані в журналі ЄС 22 березня.
- У середині березня Рада Євросоюзу ухвалила рішення щодо подовження на пів року санкцій “проти осіб і суб’єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України”.