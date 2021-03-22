Європейський Союз затвердив санкції проти 11 осіб і чотирьох компаній - з Росії, Китаю, Північної Кореї, Еритреї, Південного Судану та Лівії.

Про це в Twitter повідомив кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

Крім того, у Єврораді заявили, що санкції, зокрема, введені за тортури та репресії проти ЛГБТ-спільноти та політичних опонентів у Чечні, великомасштабні затримання уйгурів у Сіньцзяні (Китай) та репресії в КНДР.

Повідомляється, що імена і назви організацій будуть опубліковані в журналі ЄС 22 березня.