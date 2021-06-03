Європейський Союз змінив правила ввезення та вивезення готівки, цінних паперів та речей, вартість яких переважає 10 тисяч євро.

Про це повідомили на сайті ЄС.

Зміни відбулися в рамках боротьби з відмиванням грошей та фінансовим тероризмом та набирають чинності 3 червня. Крім того, відсьогодні митні органи мають право перевіряти людей, їхній багаж і транспортні засоби й затримувати у разі виявлення незадекларованої готівки.

Нові правила торкнуться ввезення та вивезення:

банкнот та монет (включаючи валюту, яка зараз вийшла з обігу, але яку все ще можна обміняти у фінансовій установі або центральному банку);

інструментів на пред’явника, зокрема чеків, дорожніх чеків, векселів та грошових переказів;

золотих монет з вмістом золота не менше 90%;

золотих злитків, самородків або грудок з вмістом золота не менше 99,5%.

Згідно з новими правилами, органи митниці можуть вимагати подання декларації про пересилання 10 тисяч євро або більше готівкою поштою або кур’єром. У самій касовій декларації повинна бути вказана детальна інформація про походження та майбутнє використання грошей.

Важливо, що митні органи можуть застосовувати ці правила й до готівки, сума якої не перевищує 10 тисяч євро. Однак це може статися лише тоді, коли є підозра, що ці гроші пов’язані зі злочинною діяльністю.

У повідомленні не вказано, які суми штрафів передбачені за невиконання правил. Однак зазначається, що кожна країна блоку може накладати власні санкції. Додамо, що у деяких країнах ЄС діють національні правила, що регулюють обіг цінних паперів, готівки та коштовностей. Ймовірно, ці країні накладатимуть штрафи згідно зі своїм законодавством.