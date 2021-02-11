Про це повідомляє DPA.
У листі міністру кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович розкритикував той факт, що угоди про контроль за переміщенням товарів і людей між Північною Ірландією та іншими частинами Сполученого Королівства нібито не дотримуються.
Він також розкритикував дезінформацію трейдерів і відсутність доступу до митними даними для представників ЄС.
Марош Шефчович написав, що, на його думку, це тільки починаються проблеми, для яких можна знайти швидкі рішення. Він повинен зустрітися з Гоув в четвер.
Британська сторона хоче домогтися пом’якшення положень Протоколу по Північній Ірландії, щоб пом’якшити негативні наслідки для економіки.
Протокол Північної Ірландії забезпечує рух товарів між державою ЄС Ірландією і Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства. Мета – уникнути утворення жорсткого кордону, яка може привести до загострення старих конфліктів.
Минулого місяця ЄС викликав міжнародний гнів, запропонувавши включити в протокол надзвичайну застереження, щоб зробити можливим контроль на ірландської кордоні при впровадженні свого нового регістра експорту вакцин. Після негативної реакції з боку Дубліна, Белфаста і Лондона ЄС швидко відступив.
Гоув запропонував продовжити перехідний період для супермаркетів в Північній Ірландії до січня 2023 року, аби запобігти збоям і напруженість, а також дати усім учасникам сторонам більше часу для реалізації.
Уряд Північної Ірландії вважав би за краще повністю скасувати протокол.
- Раніше повідомлялося, що експорт з Великобританії до Європейського союзу впав на 68% в січні, оскільки торгівля була порушена після закінчення перехідного періоду після виходу Великобританії з Європейського союзу.