Європейський союз звинувачує Великобританію в невиконанні угод Brexit в листі, опублікованому за кілька годин до переговорів про спірному протоколі по Північній Ірландії.

Про це повідомляє DPA.

У листі міністру кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович розкритикував той факт, що угоди про контроль за переміщенням товарів і людей між Північною Ірландією та іншими частинами Сполученого Королівства нібито не дотримуються.

Він також розкритикував дезінформацію трейдерів і відсутність доступу до митними даними для представників ЄС.

Марош Шефчович написав, що, на його думку, це тільки починаються проблеми, для яких можна знайти швидкі рішення. Він повинен зустрітися з Гоув в четвер.

Британська сторона хоче домогтися пом’якшення положень Протоколу по Північній Ірландії, щоб пом’якшити негативні наслідки для економіки.

Протокол Північної Ірландії забезпечує рух товарів між державою ЄС Ірландією і Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства. Мета – уникнути утворення жорсткого кордону, яка може привести до загострення старих конфліктів.

Минулого місяця ЄС викликав міжнародний гнів, запропонувавши включити в протокол надзвичайну застереження, щоб зробити можливим контроль на ірландської кордоні при впровадженні свого нового регістра експорту вакцин. Після негативної реакції з боку Дубліна, Белфаста і Лондона ЄС швидко відступив.

Гоув запропонував продовжити перехідний період для супермаркетів в Північній Ірландії до січня 2023 року, аби запобігти збоям і напруженість, а також дати усім учасникам сторонам більше часу для реалізації.

Уряд Північної Ірландії вважав би за краще повністю скасувати протокол.