Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) визнав, що Україна порушила права чотирьох внутрішньо переміщених осіб з окупованого Криму та Донбасу, заборонивши їм голосувати на місцевих виборах у 2015 році.

Про це йдеться у рішенні суду.

Повідомляється, що заявницями стали Олександра Селігененко, Анастасія Мартиновська (Севастополь), Дар’я Свиридова (Алупка) та Євгенія Терехова (Донецьк).

Жінки переїхали до Києва після окупації Криму та початку бойових дій на Донбасі у 2014-2015 роках. Усі четверо отримали статус внутрішньо переміщених осіб, однак у їхніх паспортах все одно було зазначено, що вони зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Заявниці зареєструвалися у Києві для голосування на місцевих виборах у 2015 році. Проте Центральна виборча комісія заяви відхилила, зазначивши що переселенки зможуть проголосувати на виборах за місцем реєстрації на Донбасі та у Криму.

Жінки не погодилася з відмовою й звернулися до суду. Як повідомляється, суд першої інстанції визнав, що право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, що належать до місцевих громад, які відповідають їхньому місцю реєстрації у паспорті. Це рішення підтримав й апеляційний суд.

ЄСПЛ визнав, що переселенки мали законне право голосувати, навіть якщо проживали за межами рідного міста. Суд встановив, що українська влада проігнорувала особливості становища переселенок та дискримінувала їх, заборонивши голосувати на місцевих виборах.

У рішенні ЄСПЛ зазначається, що українки могли втратити статус внутрішньо переміщених осіб, якби змінили місце реєстрації. Крім того, на момент проведення місцевих виборів заявниці вже понад рік жили у Києві, сплачували податки до місцевого бюджету, тож були зацікавлені у результаті виборів.

ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити чотирьом заявницям по 4500 євро компенсації моральної шкоди.