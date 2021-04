Про це повідомляє пресслужба ЄСПЛ.

Рішення у справі “Вавржичка та інші проти Чеської Республіки” (Vavřička and Others v. the Czech Republic, – ред.) оприлюднили у четвер, 8 квітня. Відомо, що Велика палата підтримала його 16 голосами проти 1.

“У першому рішенні Європейського суду з прав людини щодо обов’язкової вакцинації дітей Суд не встановив факту порушення конвенції про права людини”, – повідомляє ЄСПЛ.

The first judgment from the European Court of Human Rights on compulsory #vaccination of children has found no violation of the #humanrights convention.#ECHR press release https://t.co/BTHxmxW1F5 pic.twitter.com/khuwV82O4h

— Council of Europe office in Brussels (@CoEinBrussels) April 8, 2021