Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав правомірним адміністративне покарання батьків за відмову від обов’язкової вакцинації дітей.

Про це повідомляє пресслужба ЄСПЛ.

Рішення у справі “Вавржичка та інші проти Чеської Республіки” (Vavřička and Others v. the Czech Republic, – ред.) оприлюднили у четвер, 8 квітня. Відомо, що Велика палата підтримала його 16 голосами проти 1.

“У першому рішенні Європейського суду з прав людини щодо обов’язкової вакцинації дітей Суд не встановив факту порушення конвенції про права людини”, – повідомляє ЄСПЛ.

The first judgment from the European Court of Human Rights on compulsory #vaccination of children has found no violation of the #humanrights convention.#ECHR press release https://t.co/BTHxmxW1F5 pic.twitter.com/khuwV82O4h — Council of Europe office in Brussels (@CoEinBrussels) April 8, 2021

Зазначимо, що у Чехії обов’язкові щеплення проти 9 найпоширеніших хвороб. За відмову від вакцинації батьків карають штрафом, а дітей можуть не допустити до навчальних закладів, зокрема до дитсадків. Тому батьки звернулися в суд.

“Суд встановив, що заходи, які оскаржили позивачі, оцінювані в національному контексті, мають розумне співвідношення пропорційності з цілями, яких прагне Чехія – захист від захворювань, що становлять серйозний ризик для здоров’я”, – зазначається у рішенні ЄСПЛ.

Суд зазначив, що недопущення дітей до закладів освіти не є мірою покарання, а методом запобігання захворюванням. Приводом відмовитися від щеплення можуть бути тільки медичні протипоказання. У всіх інших випадках нещеплених дітей також не пустять у дитячі сади.

Суддя ЄСПЛ від України Анна Юдківська пояснила у Facebook кілька моментів цього рішення. Зокрема, вона наголосила, що справа стосується виключно “стандартної та планової вакцинації дітей від хвороб, які добре відомі медичній науці” і проти яких вакцинація вважається ефективною та безпечною.

Також суд звернув увагу на те, що низка країн Європи нехтують впровадженням обов’язкових щеплень дітей. Тому колективний імунітет щоразу слабшає.

ЄСПЛ закликав держави ставити інтереси дітей в центр усіх рішень, а захист дитини від серйозних захворювань у більшості випадків досягається завдяки повному графіку щеплень.