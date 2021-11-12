Європейська комісія дозволила використовувати перелітну сарану як перекус або харчовий інгредієнт на ринку Європейського союзу.

Про це йдеться у заяві комісії.

Продукти, що містять цей новий харчовий продукт, будуть марковані, щоб інформувати про потенційні алергічні реакції.

“Сьогодні Комісія дозволила допустити на ринок другий вид комах, Locusta migratoria (перелітна сарана), як новий харчовий продукт. Він буде доступний у замороженому, сушеному та порошкоподібному вигляді та призначений для продажу як перекус або харчовий інгредієнт у низці харчових продуктів”, – йдеться у заяві.

Раніше Європейське агентство з безпеки харчових продуктів дійшло до висновку, що перелітна сарана безпечна при використанні.

У Єврокомісії також наголосили, що у різних дослідженнях Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН комахи були визначені поживним та здоровим джерелом харчування з високим вмістом жирів, білків, вітамінів, клітковини та мінералів.

Раніше Єврокомісія дозволила вживання комах у їжу, схваливши включення до списку нових харчових продуктів сушеного жовтого борошняного хробака.