Під час п’ятого Європейського освітнього саміту було оголошено, що за кошти програми Європейського Союзу "Еразмус+" будуть надруковані підручники з української мови для 5-го класу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет звернувся до учасників 5-го Європейського освітнього саміту, де зокрема подякував за потужну підтримку сфери освіти і науки України.

“Ми щиро вдячні усім країнам Європейського Союзу за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за всі заходи, здійснені урядами ваших країн для допомоги українським тимчасово переміщеним дітям, студентам, працівникам освіти і науки та усім громадянам України, які були вимушені втікати за кордон через жорстоке вторгнення РФ на територію України”, – звернувся до учасників міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Зазначимо, що цьогоріч окрема частина форуму була присвячена питанням українських школярів та студентів, їхній інтеграції в освітні системи країн-членів ЄС, а також відновленню України. Тематична панель пройшла за участі Марії Габріель, Єврокомісара з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді, міністрів освіти Польщі, Литви та Естонії, а також представників Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та громадянського суспільства.

Під час форуму було публічно представлено підтримку Європейської комісії українській системі шкільної освіти. Відтак, за кошти програми ЄС “Еразмус+” будуть надруковані підручники з української мови для 5-го класу.

Крім того, під час форуму заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко зазначив, що повномасштабна військова агресія РФ за підтримки Білорусі проти України призвела до багатьох трагедій для України. Відтак, станом на 1 грудня 2022 року пошкоджено та зруйновано 2 тис. 789 закладів освіти України.

Також він наголосив на важливості підтримки інституційної спроможності української системи вищої освіти для її негайної та тривалої відбудови та відновлення. За його словами, існує нагальна та значна потреба у структурних інвестиціях у заклади вищої освіти. Зокрема, йдеться про бомбосховища, лабораторні приміщення, цифрову інфраструктуру, розмінування, деконструкцію та підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, міністр освіти, молоді та спорту Чеської Республіки Владімір Балаш під час заходу представив ухвалену Декларацію Коменського, яка засуджує російську агресію в Україні, державам-членам ЄС на Європейському освітньому саміті. Декларацію вже підтримали Словенія, Хорватія, Литва, Естонія, Фінляндія та Португалія.