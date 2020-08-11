Єврокомісія погодила меморандуми про взаєморозуміння за програмами макрофінансової допомоги з 8 країнами, включаючи Україну.

Про це повідомляється на сайті Комісії.

Так були узгоджені меморандуми про взаєморозуміння з Албанією, Грузією, Йорданією, Косово, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією та Україною.

Ці документи також були офіційно підписані чотирма країнами: Косово, Молдовою, Північною Македонією та Україною.

“Меморандуми про взаєморозуміння передбачають дії в області політики, які бенефіціари беруть на себе для отримання другого траншу допомоги. Узгодження і підписання меморандумів про взаєморозуміння є важливим кроком на шляху до першої виплати коштів в рамках програм”, — йдеться у повідомленні ЄК.

Зазначається, що для України, згідно з умовами програми, передбачено виплату 1,2 млрд євро. При цьому країна бере на себе зобов’язання, пов’язані з реформою судової системи, конкуренції на газовому ринку, поліпшенням ділового клімату, управління державними підприємствами та фінансами.