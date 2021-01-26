Європейська комісія затвердила бюджет гуманітарної допомоги на 2021 рік у розмірі 1,4 млрд євро, частина яких призначені для України.

Про це повідомила пресслужба ЄК.

“У той час як глобальні гуманітарні потреби ще більше погіршилися через наслідки пандемії коронавірусу і наслідків зміни клімату, Європейська комісія затвердила свій первісний річний гуманітарний бюджет в розмірі 1,4 мільярда євро на 2021 рік”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обсяг бюджету на більш ніж 60 % перевищує прийнятий в минулому році.

Зокрема, гуманітарна допомога ЄС у 2021 році буде розподілена таким чином:

505 млн євро будуть виділені Африці для підтримки людей, які постраждали від довготривалої кризи басейну озера Чад, від якого постраждали Нігерія, Нігер, Камерун і Чад; а також тим, хто страждає від продовольчого та харчової кризи, що поглиблюється інцидентами в області безпеки і конфліктами в громадах, в Сахеле (Буркіна-Фасо, Малі, Мавританія і Нігер); і особам, переміщеним в результаті збройних конфліктів в Південному Судані, Центральноафриканській Республіці і Африканському розі (Сомалі й Ефіопії).

385 млн євро будуть виділені на потреби Близького Сходу та Туреччини, щоб допомогти тим, хто постраждав від сирійської регіональної кризи, а також надзвичайно важкій ситуації в Ємені.

180 млн євро буде спрямовано на надання допомоги найбільш вразливим верствам населення в Азії та Латинській Америці. Європейський Союз також продовжить надавати допомогу азіатським країнам, таким як Афганістан і Бангладеш.

ЄС також виділить 28 млн євро на фінансування проєктів з подолання криз в Україні, на Західних Балканах і на Кавказі.

Інша частина фінансування, 302 млн євро, буде використана для гуманітарних авіаперевезень ЄС і на випадок непередбачених гуманітарних криз або раптових піків існуючих криз.

“Гуманітарні потреби зростають у всьому світі, і нам потрібен відповідний бюджет. Наш збільшений бюджет дозволить ЄС і далі відігравати провідну глобальну роль у реагуванні на виникаючі й існуючі кризи. В кінцевому підсумку, гуманітарна допомога стосується порятунку життів. Проте розрив між фінансовими ресурсами, наданими донорами, і швидко зростаючими гуманітарними потребами в 2021 році збільшується. Щоб нікого не залишити позаду, нам потрібно більше міжнародних партнерів, які зроблять кроки, щоб заповнити цю прогалину”, – зазначив комісар з кризового управління Янез Ленарчич.