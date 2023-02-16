Європейський парламент закликав західних партнерів "серйозно розглянути можливість передачі Україні винищувачів, гелікоптерів та відповідних ракетних комплексів, а також суттєво збільшити обсяги постачання боєприпасів". Відповідну резолюцію прийняли 16 лютого до роковин повномасштабного вторгнення РФ до України.

Текст резолюції опублікувала пресслужба Європарламенту.

Євродепутати рішуче засуджують агресію Москви та підтверджують свою непохитну солідарність із народом і керівництвом України.

Вони підтверджують свою підтримку та надання військової допомоги Україні “стільки, скільки це буде необхідно”, і закликали серйозно розглянути питання про постачання Києву західних винищувачів і гелікоптерів, відповідних ракетних систем і значного збільшення постачань боєприпасів.

Україна повинна бути здатною не тільки захистити себе, але й відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією”, – йдеться у тексті резолюції.

Окрім цього, депутати закликали країни-члени ЄС прийняти свій десятий пакет санкцій проти Росії та її союзників до кінця лютого та суттєво розширити його сферу.

Також у резолюції вимагають завершити створення правового режиму, який дозволяє конфіскувати російські активи, заморожені ЄС. Відтак ці активи мають бути використані для відновлення країни та компенсації жертвам війни.

Європарламент акцентував, що російська загарбницька війна докорінно змінила геополітичну ситуацію в Європі, “що вимагає від ЄС сміливих і комплексних політичних, безпекових і фінансових рішень”.

Резолюцію підтримали 444 депутати, 26 проголосували проти, 37 – утрималися.