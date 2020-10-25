Партія "Європейська Солідарність" як найбільш потужна проукраїнська, проєвропейська опозиційна сила висунула близько 23,5 тисяч кандидатів в депутати всіх рівнів в усіх регіонах України.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Центрального штабу партії Олександр Турчинов.

“Ми маємо представників від нашої політичної сили в усіх комісіях, зокрема, тільки в дільничних комісіях працює 52 215 представників нашої “Європейського Солідарності”. 1200 членів нашої партії працюють в територіальних комісіях. Безумовно на всіх дільницях присутні спостерігачі від “Європейської Солідарності”, – зазначив Турчинов.

“У штабі “Європейської Солідарності” працює потужний кол-центр Зараз цей кол-центр працює на прийняття інформації з усіх регіонів України і всіх дільниць, що стосується організації виборчого процесу, проведення виборів і порушень, які фіксують наші спостерігачі, юридичні групи, що працюють в кожному регіоні. Після 20 години цей кол-центр буде працювати на збір даних щодо результатів голосування”, – повідомив Туричнов.

“Європейська Солідарність” буде проводити паралельний підрахунок голосів, ми охоплюємо всі виборчі дільниці і в онлайн режимі будемо отримувати матеріали з кожної виборчої дільниці. Безумовно, ми будемо мати раніше, ніж інші результати виборів практично в усіх регіонах нашої країни”, – зазначив Олександр Турчинов.

“Я переконаний, що проєвропейські, проукраїнські сили зможуть отримати перемогу на цих виборах. Безумовно ті, хто працює в напрямку колаборації, капітуляції програють ці вибори. Це буде оцінка їхньої роботи українськими громадянами”, – наголосив Турчинов.