Про це під час брифінгу повідомив керівник Центрального штабу партії Олександр Турчинов.
“Ми маємо представників від нашої політичної сили в усіх комісіях, зокрема, тільки в дільничних комісіях працює 52 215 представників нашої “Європейського Солідарності”. 1200 членів нашої партії працюють в територіальних комісіях. Безумовно на всіх дільницях присутні спостерігачі від “Європейської Солідарності”, – зазначив Турчинов.
“У штабі “Європейської Солідарності” працює потужний кол-центр Зараз цей кол-центр працює на прийняття інформації з усіх регіонів України і всіх дільниць, що стосується організації виборчого процесу, проведення виборів і порушень, які фіксують наші спостерігачі, юридичні групи, що працюють в кожному регіоні. Після 20 години цей кол-центр буде працювати на збір даних щодо результатів голосування”, – повідомив Туричнов.
“Європейська Солідарність” буде проводити паралельний підрахунок голосів, ми охоплюємо всі виборчі дільниці і в онлайн режимі будемо отримувати матеріали з кожної виборчої дільниці. Безумовно, ми будемо мати раніше, ніж інші результати виборів практично в усіх регіонах нашої країни”, – зазначив Олександр Турчинов.
“Я переконаний, що проєвропейські, проукраїнські сили зможуть отримати перемогу на цих виборах. Безумовно ті, хто працює в напрямку колаборації, капітуляції програють ці вибори. Це буде оцінка їхньої роботи українськими громадянами”, – наголосив Турчинов.
- Стали відомі результати екзит-полів проведених під час місцевих виборів у Києві телеканалом “Україна 24” разом зі “Студією Савіка Шустера” та Соціологічна група “Рейтинг”.