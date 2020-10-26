Представиники партії "Європейська Солідарність" посіли перше місце у п'яти областях на місцевих виборах 2020.

Про це повідомив п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко під час брифінгу.

Так, ЄС лідирує у Львівській (30,52%), Тернопільській (22,68%), Київській (19,61%), Рівненській (18,58%) областях та у м.Києві (20,29%) за результатами обробки 95,76% протоколів під час альтернативного підрахунку голосів.

“Це величезний крок вперед в порівнянні з парламентськими виборами минулого року, коли “Європейська Солідарність” посіла перше місце лише у Львівській області”, – сказав Порошенко.

Також він наголосив, що ЄС перемогла на місцевих виборах і у всіх областних центрах.