Про це повідомив п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко під час брифінгу.
Так, ЄС лідирує у Львівській (30,52%), Тернопільській (22,68%), Київській (19,61%), Рівненській (18,58%) областях та у м.Києві (20,29%) за результатами обробки 95,76% протоколів під час альтернативного підрахунку голосів.
“Це величезний крок вперед в порівнянні з парламентськими виборами минулого року, коли “Європейська Солідарність” посіла перше місце лише у Львівській області”, – сказав Порошенко.
Також він наголосив, що ЄС перемогла на місцевих виборах і у всіх областних центрах.
- Раніше повідомлялося, що партія “Європейська Солідарність” як найбільш потужна проукраїнська, проєвропейська опозиційна сила висунула близько 23,5 тисяч кандидатів в депутати всіх рівнів в усіх регіонах України.