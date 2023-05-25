Європейському Союзу вдалось замінити постачання дизельного пального з Росії - головного зовнішнього постачальника блоку - до того, як у лютому почала діяти заборона морський імпорт.

Джерело: Bloomberg

Заміна російського дизельного пального стане полегшення для країн-членів ЄС, оскільки раніше РФ була постачальником понад половини пального до Євросоюзу та Великої Британії.

Нездатність знайти альтернативу поставила б під загрозу доступність палива, яке використовується в усьому, від промисловості до вантажних перевезень до автомобільного транспорту.

Натомість поставки з інших країн різко зросли. Згідно з даними, зібраними Bloomberg аналітичною компанією Vortexa Ltd, загальна кількість надходжень дизельного пального та газойлю — дуже схожого палива — у травні зросте до чотиримісячного максимуму близько 1,25 мільйона барелів на день.

За винятком періоду безпосередньо перед початком заборони на імпорт — коли країни готувалися до заборони — травневі потоки відповідають середнім обсягам поставок у 2022 році та збільшуються з року в рік.

Поставки з Близького Сходу та США процвітають. Очікується, що потік із Саудівської Аравії досягне нового максимуму близько 324 000 барелів на день, тоді як потік із США буде найвищим із серпня 2020 року.

Поставки з Азії мають скоротитися цього місяця через менші потоки з Китаю та Сінгапуру, хоча очікується зростання дизельних вантажів з Індії.