Євросоюз передасть аграріям України 15,5 млн доларів. Кошти скерують на підтримку сільських домогосподарств, дрібних фермерів та малих підприємств, які реалізує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Про це повідомило Представництво Європейського Союзу в Україні.

Проєкт фінансується ЄС та реалізується ФАО. Метою проєкту підтримка функціонування, зміцнення та посилення ланцюжків доданої вартості у сільському, рибному та лісовому господарствах України. Зокрема йдеться про їхню адаптацію до умов воєнного часу.

Керівник сектору сільського господарства Представництва ЄС в Україні Крістіан Бен Хелл зазначив, що допомога дозволить задовольнити потреби в продовольстві місцевого та внутрішньо переміщеного населення на заході країни. Ще кошти скерують для розв’язання проблеми продовольчої безпеки в усіх регіонах країни в найближчій та короткостроковій перспективі. Підтримка “матиме вирішальне значення для запобігання продовольчої кризи у 2023 році”.