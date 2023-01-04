Про це повідомило Представництво Європейського Союзу в Україні.
Проєкт фінансується ЄС та реалізується ФАО. Метою проєкту підтримка функціонування, зміцнення та посилення ланцюжків доданої вартості у сільському, рибному та лісовому господарствах України. Зокрема йдеться про їхню адаптацію до умов воєнного часу.
Керівник сектору сільського господарства Представництва ЄС в Україні Крістіан Бен Хелл зазначив, що допомога дозволить задовольнити потреби в продовольстві місцевого та внутрішньо переміщеного населення на заході країни. Ще кошти скерують для розв’язання проблеми продовольчої безпеки в усіх регіонах країни в найближчій та короткостроковій перспективі. Підтримка “матиме вирішальне значення для запобігання продовольчої кризи у 2023 році”.
Виробники у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та частині Чернівецької областей отримають допомогу через надання відповідних грантів, дорадчих послуг і консультацій. Гранти будуть у розмірі від 1 тисячі до 25 тисяч доларів за чинним курсом. Отримувачі повинні будуть зробити внесок у фінансування запропонованої інвестиції.
Критерії відповідності, відбору та процедурні з адміністративними вимогами буде оприлюднено найближчим часом. Гранти надаватимуть від березня 2023 року.
“Крім того, проєкт передбачає надання допомоги Національній академії аграрних наук у збереженні унікальної національної колекції генетичних ресурсів рослин, яка має світове значення за обсягом та різноманітністю генетичного матеріалу. Проєкт забезпечить захист та збереження колекцій генетичних ресурсів рослин України через переміщення до безпечного місця зберігання, а також покращить базу даних колекцій за допомогою сучасної ІТ-підтримки”, — додали у повідомленні.
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