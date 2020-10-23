Про це йдеться на сайті Ради Європи.
Зазначимо, що ЄС в черговий раз скоротив список: громадяни Канади, Грузії та Тунісу більше не зможуть вільно подорожувати Європою.
При цьому в список був доданий Сінгапур.
На даний момент список виглядає так:
- Австралія
- Японія
- Нова Зеландія
- Руанда
- Сінгапур
- Південна Корея
- Таїланд
- Уругвай
- Китай (за умови підтвердження взаємності.
Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан повинні розглядатися в якості резидентів ЄС у даній рекомендації.
Зазначимо, що востаннє ЄС оновлював список країн на початку серпня.
- Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня вʼїзд громадян України до Болгарії можливий лише за наявності негативного тесту на коронавірус COVID-19.