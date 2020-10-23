Про це йдеться на сайті Ради Європи.

Зазначимо, що ЄС в черговий раз скоротив список: громадяни Канади, Грузії та Тунісу більше не зможуть вільно подорожувати Європою.

При цьому в список був доданий Сінгапур.

На даний момент список виглядає так:

  • Австралія
  • Японія
  • Нова Зеландія
  • Руанда
  • Сінгапур
  • Південна Корея
  • Таїланд
  • Уругвай
  • Китай (за умови підтвердження взаємності.

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан повинні розглядатися в якості резидентів ЄС у даній рекомендації.

Зазначимо, що востаннє ЄС оновлював список країн на початку серпня.

  • Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня вʼїзд громадян України до Болгарії можливий лише за наявності негативного тесту на коронавірус COVID-19.