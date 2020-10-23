Європейський союз оновив список третіх країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Україна до списку не потрапила.

Про це йдеться на сайті Ради Європи.

Зазначимо, що ЄС в черговий раз скоротив список: громадяни Канади, Грузії та Тунісу більше не зможуть вільно подорожувати Європою.

При цьому в список був доданий Сінгапур.

На даний момент список виглядає так:

Австралія

Японія

Нова Зеландія

Руанда

Сінгапур

Південна Корея

Таїланд

Уругвай

Китай (за умови підтвердження взаємності.

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан повинні розглядатися в якості резидентів ЄС у даній рекомендації.

Зазначимо, що востаннє ЄС оновлював список країн на початку серпня.