Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що всі гральні заклади в країні закриються до 16:00.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

“Постанова Кабінету міністрів вже опублікована і набула чинності. Вона полягає в наступному – скасувати наказ Державного кабінету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Національній поліції і фіскальної службі забезпечити прийняття відповідних заходів”, – заявив він.

При цьому міністр підкреслив, що питання буде врегульовано спеціальним законом, який в даний момент розглядається в парламенті.

“Постанова Кабміну нам диктує, що всі ігрові клуби, лотереї і гральні заклади повинні бути закриті. Я вимагаю від керівника поліції, Фіскальна служба також буде залучена. Вимагаю від Нацполіціі до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів”, – додав Аваков.

У свою чергу голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що правоохоронці готові виконувати наказ.