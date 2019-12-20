Про це повідомляє прес-служба МВС.
“Постанова Кабінету міністрів вже опублікована і набула чинності. Вона полягає в наступному – скасувати наказ Державного кабінету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Національній поліції і фіскальної службі забезпечити прийняття відповідних заходів”, – заявив він.
При цьому міністр підкреслив, що питання буде врегульовано спеціальним законом, який в даний момент розглядається в парламенті.
“Постанова Кабміну нам диктує, що всі ігрові клуби, лотереї і гральні заклади повинні бути закриті. Я вимагаю від керівника поліції, Фіскальна служба також буде залучена. Вимагаю від Нацполіціі до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів”, – додав Аваков.
У свою чергу голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що правоохоронці готові виконувати наказ.
- Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України заборонив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.