Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що в країні склалася ситуація, коли очолюють гральний бізнес ті, хто за законом покликані йому протидіяти, натякаючи на правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

У п’ятницю Рябошапка провів робочу нараду з керівниками регіональних прокуратур щодо діяльності правоохоронних органів у сфері протидії гральному бізнесу.

Прокурори областей розповіли Рябошапці, що під час нічних рейдів у Волинській, Запорізькій, Львівській, Одеській та Харківській областях правоохоронці позабирали різне обладнання для грального бізнесу. Також були допитані ті, хто в цей час “відпочивав” в таких закладах.

В результаті наради прокурори вирішили створити спільні робочі групи правоохоронців для забезпечення системної роботи і координації діяльності в цьому напрямку.

Також вони згадали про випадки, коли гральні заклади могли безперешкодно працювати через заступництво правоохоронців.

“Наразі в країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов’язок протидіяти “гральному бізнесу”, його очолюють. Це неприпустимо і роль прокуратури на цьому напрямі буде жорсткою та безапеляційною”, – сказав генпрокурор.