Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
У п’ятницю Рябошапка провів робочу нараду з керівниками регіональних прокуратур щодо діяльності правоохоронних органів у сфері протидії гральному бізнесу.
Прокурори областей розповіли Рябошапці, що під час нічних рейдів у Волинській, Запорізькій, Львівській, Одеській та Харківській областях правоохоронці позабирали різне обладнання для грального бізнесу. Також були допитані ті, хто в цей час “відпочивав” в таких закладах.
В результаті наради прокурори вирішили створити спільні робочі групи правоохоронців для забезпечення системної роботи і координації діяльності в цьому напрямку.
Також вони згадали про випадки, коли гральні заклади могли безперешкодно працювати через заступництво правоохоронців.
“Наразі в країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов’язок протидіяти “гральному бізнесу”, його очолюють. Це неприпустимо і роль прокуратури на цьому напрямі буде жорсткою та безапеляційною”, – сказав генпрокурор.
- Верховна Рада України скерувала на доопрацювання законопроєкт, спрямований на легалізацію грального бізнесу.
- Міністерство фінансів України очікує, що легалізація грального бізнесу призведе до отримання до 9 млрд гривень у бюджет країни.
- У вересні президент Володимир Зеленський підписав указ, яким дав низку доручень Кабінету Міністрів у сфері економіки. Зокрема, Уряду було доручено розробити і внести до Верховної Ради законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні.