Шведська компанія IKEA, яка спеціалізується на продажу меблів і товарів для дому, до сих пір не може задовольнити попит на свої товари в Україні після запуску онлайн-магазину.

Про це повідомляється на сторінці онлайн-магазина IKEA.

В IKEA кажуть, що в українському інтернет-магазині неймовірно високий попит. Рітейлер досі тимчасово обмежує свої послуги, щоб бути впевненим в тому, що зможе впоратися з усіма замовленнями.

“Ми знаємо, що ви давно чекали запуску IKEA в Україні. Інтерес до наших продуктів значно перевершив наші найоптимістичніші очікування. Поки ми не можемо в повному обсязі задовольнити цей неймовірно високий попит. Саме тому ми вирішили тимчасово обмежити наші послуги, щоб бути впевненими в тому, що ми можемо подбати про всі замовлення. Ми щиро перепрошуємо за незручності і наполегливо працюємо, щоб якомога швидше відновити повноцінну діяльність. Обов’язково повідомимо вам про будь-яких новини”, – йдеться в повідомленні.