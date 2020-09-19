У Вашингтоні на 88 році життя померла найстарша з членів нинішнього складу суддів Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Гінзбург померла увечері 18 вересня в оточенні своєї родини в своєму домі у Вашингтоні. Причиною смерті стали ускладнення, викликані метастатичним раком підшлункової залози.

Суддя Гінзбург була призначена до Верховного суду президентом Клінтоном в 1993 році. Вона була другою жінкою, призначеною суддею і пропрацювала більше 27 років.

“Наша нація втратила юриста історичного значення. Ми в Верховному суді втратили улюбленого колегу. Сьогодні ми сумуємо, але з упевненістю, що майбутні покоління будуть пам’ятати Рут Бейдер Гінзбург такою, якою ми її знали”, – зазначив головний суддя Джон Дж. Робертс-молодший.

Чим відома Рут Бейдер Гінзбург

Рут Бейдер Гінзбург народилася в родині єврейських іммігрантів в Брукліні в 1933 році в розпал Великої депресії. Її мати, Селія Бейдер, померла від раку за день до того, як Гінзбург закінчила школу.

Вона вчилася в Корнельському університеті, де і познайомилася з майбутнім чоловіком Мартіном Гінзбургом. Пара одружилася в 1954 році, а в наступному році у них народилася дочка Джейн.

Поки Гінзбург була вагітна, вона була понижена на посаді на службі соціального забезпечення, оскільки дискримінація вагітних жінок все ще була законною в США в 1950-х роках. Цей досвід змусив її приховати другу вагітність, перш ніж вона народила сина Джеймса в 1965 році.

У 1956 році Гінзбург стала однією з дев’яти жінок, прийнятих на юридичний факультет Гарвардського університету, але пізніше вона перевелася на юридичний факультет Колумбійського університету. Після закінчення навчання Гінзбург не отримала жодної пропозиції про роботу.

“Жодна юридична фірма у всьому Нью-Йорку не взяла б мене на роботу. На це є три причини: я єврейка, жінка і мати”, – говорила вона тоді.

У 1972 році Гінзбург стала співзасновницею проєкту з прав жінок при Американському союзі громадянських свобод (ACLU). У тому ж році вона стала першою штатною жінкою-професором Колумбійської школи права.

Незабаром Гінзбург також стала головним юрисконсультом ACLU, де займалася серією справ про гендерну дискримінацію. Шість з них привели її до Верховного суду, п’ять з яких вона виграла.

У 1993 році президент Білл Клінтон призначив її членом Верховного суду. Гінзбург була другою жінкою, коли-небудь затвердженою на цю посаду, після Сандри Дей О’Коннор, яка була призначена президентом Рональдом Рейганом у 1981 році.

Одним з найбільш значних і ранніх справ Гінзбург була справа “Сполучені Штати проти Вірджинії”, яке відмінило політику прийому тільки чоловіків до Військового інституту Вірджинії.

За свою кар’єру Гінзбург стала ключовою фігурою в США. У неї було багато шанувальників як серед демократів, так і серед республіканців.

За даними CNN, її смерть – менше ніж за сім тижнів до дня виборів – викликає політичну боротьбу за майбутнє суду.

Зазначається, що перед смертю Гінзбург сказала внучці, що хоче, щоб її заміна була призначена вже наступним президентом, а не Дональдом Трампом.

“Моє найбільш гаряче бажання полягає в тому, щоб мене не замінили до тих пір, поки не буде призначений новий президент”, – сказала вона.