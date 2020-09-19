Про це повідомили у пресслужбі суду.
Гінзбург померла увечері 18 вересня в оточенні своєї родини в своєму домі у Вашингтоні. Причиною смерті стали ускладнення, викликані метастатичним раком підшлункової залози.
Суддя Гінзбург була призначена до Верховного суду президентом Клінтоном в 1993 році. Вона була другою жінкою, призначеною суддею і пропрацювала більше 27 років.
“Наша нація втратила юриста історичного значення. Ми в Верховному суді втратили улюбленого колегу. Сьогодні ми сумуємо, але з упевненістю, що майбутні покоління будуть пам’ятати Рут Бейдер Гінзбург такою, якою ми її знали”, – зазначив головний суддя Джон Дж. Робертс-молодший.
Чим відома Рут Бейдер Гінзбург
Рут Бейдер Гінзбург народилася в родині єврейських іммігрантів в Брукліні в 1933 році в розпал Великої депресії. Її мати, Селія Бейдер, померла від раку за день до того, як Гінзбург закінчила школу.
Вона вчилася в Корнельському університеті, де і познайомилася з майбутнім чоловіком Мартіном Гінзбургом. Пара одружилася в 1954 році, а в наступному році у них народилася дочка Джейн.
Поки Гінзбург була вагітна, вона була понижена на посаді на службі соціального забезпечення, оскільки дискримінація вагітних жінок все ще була законною в США в 1950-х роках. Цей досвід змусив її приховати другу вагітність, перш ніж вона народила сина Джеймса в 1965 році.
У 1956 році Гінзбург стала однією з дев’яти жінок, прийнятих на юридичний факультет Гарвардського університету, але пізніше вона перевелася на юридичний факультет Колумбійського університету. Після закінчення навчання Гінзбург не отримала жодної пропозиції про роботу.
“Жодна юридична фірма у всьому Нью-Йорку не взяла б мене на роботу. На це є три причини: я єврейка, жінка і мати”, – говорила вона тоді.
У 1972 році Гінзбург стала співзасновницею проєкту з прав жінок при Американському союзі громадянських свобод (ACLU). У тому ж році вона стала першою штатною жінкою-професором Колумбійської школи права.
Незабаром Гінзбург також стала головним юрисконсультом ACLU, де займалася серією справ про гендерну дискримінацію. Шість з них привели її до Верховного суду, п’ять з яких вона виграла.
У 1993 році президент Білл Клінтон призначив її членом Верховного суду. Гінзбург була другою жінкою, коли-небудь затвердженою на цю посаду, після Сандри Дей О’Коннор, яка була призначена президентом Рональдом Рейганом у 1981 році.
Одним з найбільш значних і ранніх справ Гінзбург була справа “Сполучені Штати проти Вірджинії”, яке відмінило політику прийому тільки чоловіків до Військового інституту Вірджинії.
За свою кар’єру Гінзбург стала ключовою фігурою в США. У неї було багато шанувальників як серед демократів, так і серед республіканців.
За даними CNN, її смерть – менше ніж за сім тижнів до дня виборів – викликає політичну боротьбу за майбутнє суду.
Зазначається, що перед смертю Гінзбург сказала внучці, що хоче, щоб її заміна була призначена вже наступним президентом, а не Дональдом Трампом.
“Моє найбільш гаряче бажання полягає в тому, щоб мене не замінили до тих пір, поки не буде призначений новий президент”, – сказала вона.
- У віці 104 років померла власниця двох “Оскарів”, зірка “Віднесених вітром”, “Пригод Робін Гуда”, “Ями зі зміями” і “Спадкоємиці” Олівія де Хевілленд.