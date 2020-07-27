У віці 104 років померла власниця двох "Оскарів", зірка "Віднесених вітром", "Пригод Робін Гуда", "Ями зі зміями" і "Спадкоємиці" Олівія де Хевілленд.

Про це повідомляє видання Hollywood Reporter.

Повідомляється, що актриса померла від природних причин в її будинку в Парижі, де вона жила більше 60 років.

Вона була старшою сестрою (на 15 місяців) іншої актриси, яка була удостоєна “Оскара”, Джоан Фонтейн, яка померла в грудні 2013 року в віці 96 років.

У 1939 році Де Хевілленд зіграла роль Мелані Гамільтон (Вілкс) в легендарному фільмі «Віднесені вітром», за яку була номінована на премію “Оскар” за кращу жіночу роль другого плану.

В цілому її фільмографія налічує близько 40 картин, зніматися актриса перестала у віці 70 років – в 1986-му.

Олівія де Хевілленд народилася в Японії.