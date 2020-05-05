Про це Маск повідомив у своєму Twitter.

Так, на запитання одного з користувачів, чи є новини з приводу дитини, підприємець написав, що малюк вже народився.

“Кілька годин тому. Мама і малюк почуваються добре”, – повідомив Ілон Маск.

Він також уточнив, що народився хлопчик.

Згодом Маск на прохання користувачів опублікував кілька фотографій малюка. На одному зі знімків підприємець тримає дитину на руках. На іншому фото Маск використав фільтр із татуюваннями, які “з’явилися” на обличчі малюка.

Також підприємець опублікував твіт із текстом “X Æ A-12 Musk” (у відповідь на запитання, як назвуть хлопчика).

Варто відзначити, що 32-річна співачка Граймс стала матір’ю вперше. У 48-річного Ілона Маска вже є п’ятеро дітей від першого шлюбу з письменницею Жюстін Вілсон, з якою вони познайомилися ще в університеті в Канаді.

Про відносини Маска і Граймс стало відомо в 2018-му році, коли вони разом з’явилися на балу Met Gala.

На початку березня співачка в інтерв’ю журналу Rolling Stones підтвердила, що чекає на дитину від підприємця. За словами Граймс, рішення завагітніти далося їй нелегко і певною мірою змусило “пожертвувати своєю силою”.

“Погоджуватися на це – трагедія, незважаючи на те, що це прекрасна подія. Для дівчини це означає принести в жертву своє тіло і свою свободу. Це досить божевільна жертва, і тільки половина населення повинна це робити… Готовність до цього була для мене серйозним рішенням, я маю на увазі зважитися на незахищений секс. Я відчувала себе так, як ніби пожертвувала свою силу в цей момент. Я капітулювала. Все життя я уникала цього”, – зазначила співачка.