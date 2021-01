Про це свідчать дані у Twitter Маска.

Після того, як Маск додав хештег в опис свого профілю, курс Bitcoin виріс на 14% та продовжує рухатися вгору.

За даними біржі криптовалют Coindesk, ще вчора Bitcoin коштував $32,865, а станом на 13:40 його вартість $34,259.

Одночасно із хештегом Маск залишив короткий твіт.

“Озираючись назад, це було неминуче”, – написав він.

In retrospect, it was inevitable

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021