Про це свідчать дані у Twitter Маска.
Після того, як Маск додав хештег в опис свого профілю, курс Bitcoin виріс на 14% та продовжує рухатися вгору.
За даними біржі криптовалют Coindesk, ще вчора Bitcoin коштував $32,865, а станом на 13:40 його вартість $34,259.
Одночасно із хештегом Маск залишив короткий твіт.
“Озираючись назад, це було неминуче”, – написав він.
In retrospect, it was inevitable
— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021
Зазначимо, що Ілон Маск раніше публічно виражав недовіру до криптовалют. Схоже, він вирішив пожартувати над власниками Bitcoin, але ще більше підігрів інтерес до цієї криптовалюти.
- 28 січня, курс криптовалюти Dogecoin побив історичний максимум. Однак пізніше вартість значно знизилася. Криптовалюта може стати однією з найпопулярніших у світі. Експерти впевнені, що Dogecoin зазнав бурхливої торгової діяльності завдяки увазі членів торгових груп Reddit, таких як WallStreetBets та SatoshiStreetBets.