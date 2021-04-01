Ілон Маск пообіцяв відправити Dogecoin на Місяць і спровокував миттєве зростання курсу

Про це повідомляють #Букви.
“SpaceX збирається буквально відправити Dogecoin на Місяць”, – написав Маск у Twitter.
Інвестори відреагували відразу ж. На момент написання матеріалу вартість криптовалюти Dogecoin зросла на майже 24%.
За даними біржі криптовалют Coin Desk, станом на 15:00 Dogecoin коштує 0,066 долара.
Нагадаємо, що твіт Маска міг з’явитися 1 квітня не випадково. Схоже, мільярдер вирішив пожартувати, проте його гумор зрозуміли не всі.
- Раніше повідомлялося, що засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск повернувся в Twitter після дводенної перерви, щоб відправити серію мемів про криптовалюту Dogecoin, ніж підвищив її акції Dogecoin на 75%.