Про це свідчать дані рейтингу Forbes Real-Time Bilionaires.
Згідно з рейтингом, Ілон Маск поступився місцем президенту Louis Vuitton Бернару Арно, протримавшись на другій сходинці один день.
Відтак, статки Арно видання оцінило у $146,1 млрд, а статки Маска – у $140,2 млрд. У середу, 9 квітня, статки Маска Forbes оцінив у $144,7 млрд.
Перше місце у рейтингу займає засновник маркетплейсу Amazon Джеф Безос, статки якого видання оцінює в $181,4 млрд.
- Нагадаємо, 9 грудня Ілон Маск піднявся на другу сходинку у рейтингу найбагатших людей світу.