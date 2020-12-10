Засновник та CEO компанії Tesla Ілон Маск поступився другим місцем у списку найбагатших людей світу від Forbes.

Про це свідчать дані рейтингу Forbes Real-Time Bilionaires.

Згідно з рейтингом, Ілон Маск поступився місцем президенту Louis Vuitton Бернару Арно, протримавшись на другій сходинці один день.

Відтак, статки Арно видання оцінило у $146,1 млрд, а статки Маска – у $140,2 млрд. У середу, 9 квітня, статки Маска Forbes оцінив у $144,7 млрд.

Перше місце у рейтингу займає засновник маркетплейсу Amazon Джеф Безос, статки якого видання оцінює в $181,4 млрд.