Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes’ Real-Time Billionaires, который обновляется ежедневно.
За вчерашний день торгов, стоимость акций Tesla выросли на 7% до рекордных для компании более 600 млрд долларов США.
В понедельник, 7 декабря, акции компании выросли на 7,1%. Сейчас их стоимость зафиксирована на уровне 641 доллара. Кстати, акции Tesla растут 9 дней подряд.
Всего за 9 дней капитализация компании выросла на 100 млрд долларов.
Илон Маск уже несколько недель занимает второе место в рейтинге самых богатых людей мира, опережая голову LVMH Бернарда Арно и основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.
Только в этом году состояние Маска выросли более чем 120 млрд долларов США.
Сейчас Маска опережает только владелец компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 185 млрд долларов США.
- В четверг, 3 декабря, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs опубликовали отчет, в котором спрогнозировали выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году.
- Генеральный директор Tesla Илон Маск выставил на продажу свои дома в Калифорнии и одновременно расширяет деятельность в Техасе.