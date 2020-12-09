Общая стоимость состояния гендиректора компаний Tesla и SpaceX Илона Маска составляет 144, 7 млрд долларов США. Маск обогнал голову LVMH Бернарда Арно и стал вторым самым богатым человеком в мире, по данным Forbes.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes’ Real-Time Billionaires, который обновляется ежедневно.

За вчерашний день торгов, стоимость акций Tesla выросли на 7% до рекордных для компании более 600 млрд долларов США.

В понедельник, 7 декабря, акции компании выросли на 7,1%. Сейчас их стоимость зафиксирована на уровне 641 доллара. Кстати, акции Tesla растут 9 дней подряд.

Всего за 9 дней капитализация компании выросла на 100 млрд долларов.

Илон Маск уже несколько недель занимает второе место в рейтинге самых богатых людей мира, опережая голову LVMH Бернарда Арно и основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Только в этом году состояние Маска выросли более чем 120 млрд долларов США.

Сейчас Маска опережает только владелец компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 185 млрд долларов США.