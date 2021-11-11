Американський підприємець Ілон Маск продав акції компанії Tesla на 5 млрд доларів після того, як за це проголосували користувачі соцмережі Twitter.

Про це повідомляють британська телерадіокомпанія ВВС та міжнародне інформагентство Reuters.

Tesla – найдорожчий з усіх світових автовиробників, капіталізація компанії становить понад 1 трлн доларів.

Під час свого першого продажу акцій з 2016 року траст Маска позбувся майже 3,6 мільйона акцій Tesla на суму близько 4 мільярдів доларів. Також він продав ще 934 тисячі акцій за $1,1 мільярда. Загалом Маск продав близько 3% своєї частки в Tesla.

Документи показали, що продаж приблизно однієї п’ятої акцій був зроблений на основі заздалегідь узгодженого торгового плану, складеного у вересні, задовго до того, як Маск у вихідні опублікував у соціальних мережах повідомлення про продаж деяких його акцій.

Проте нормативні документи також показали, що продаж частини акцій не була запланована.