Засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск розповів, що успішно чіпував мавпу і тепер вона може грати у відеоігри.

Про це пише Bloomberg.

Так, Маск заявив про успіх експерименту, під час якого його компанія Neuralink імплантувала в мозок мавпи чіп, і тепер та може грати у відеоігри.

“У нас є мавпа з бездротовим імплантатом в черепі з крихітними проводами, яка може грати у відеоігри своїм розумом. У нас найкращі приміщення для мавп у світі. Ми хочемо, щоб вони грали один з одним в пінг-понг”, – сказав Маск кільком тисячам слухачів в соціальному застосунку Clubhouse, створеному для спілкування і онлайн-конференцій.

Маск пояснив, що метою технології чіпування є усунення наслідків травм головного і спинного мозку і повернення пацієнтам втрачених здібностей.

“Це схоже на Fitbit (фітнес-браслет) в вашому черепі з крихітними проводами, що входять в мозок”, – говорить інженер.