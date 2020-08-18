Про це пише видання Bloomberg.

У понеділок, 17 серпня, акції Tesla Inc. виросли на 11%, торги за якими закрилися на рекордно високому рівні і збільшивши капітал Маска на 7,8 мільярда доларів.

Так, Маск обігнав французького магната розкоші Бернара Арно, найбагатшого неамериканців в рейтингу мільярдерів Bloomberg. Стан Маска становить 84,8 мільярда доларів. На третьому місці Марк Цукерберг зі статком у 99 млрд доларів.

Лідерами рейтингу залишаються глава корпорації Amazon Джефф Безос ($ 188 млрд), один із засновників Microsoft Білл Гейтс ($ 121 млрд),

Стан Маска в цьому році зросла на 57,2 мільярда доларів, що є другим за величиною приростом індексу після засновника Amazon.com Inc. Джеффа Безоса. Найбагатша людина світу в 2020 році накопичив 73 мільярдів доларів.