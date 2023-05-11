Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Розвідники нагадали, що з літа 2022 року вербуванням на війну проти України серед російських ув’язнених займалась ПВК “Вагнер”.
Однак, найімовірніше, вони втратили цю можливість у лютому 2023 року, після загострення ворожнечі з російським міноборони.
Фахівці зауважили, що кампанія міноборони РФ з вербування ув’язнених є частиною масштабних зусиль російської армії збільшити свою чисельність, водночас уникаючи повної мобілізації, яка викликала б невдоволення у суспільстві.
- Російські вербувальники відвідують мечеті та імміграційні служби у пошуках “живої сили” для війни проти України. Там співробітники, які володіють таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються вербувати мігрантів з Центральної Азії, які перебувають в Росії.