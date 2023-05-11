За інформацією британських розвідників, від початку 2023 року міноборони РФ вербує російських в'язнів для війни проти України. Лише за квітень, ймовірно, їм вдалось завербувати до 10 000 в'язнів.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Розвідники нагадали, що з літа 2022 року вербуванням на війну проти України серед російських ув’язнених займалась ПВК “Вагнер”.

Однак, найімовірніше, вони втратили цю можливість у лютому 2023 року, після загострення ворожнечі з російським міноборони.

Фахівці зауважили, що кампанія міноборони РФ з вербування ув’язнених є частиною масштабних зусиль російської армії збільшити свою чисельність, водночас уникаючи повної мобілізації, яка викликала б невдоволення у суспільстві.