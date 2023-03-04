За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, українські військові, ймовірно, готуються до виведення своїх сил з Бахмута на Донеччині.

Про це йдеться у звіті ISW.

Експерти нагадали, що активні бойові дії у Бахмуті російські окупанти розпочали бойові дії за Бахмут – місто у Донецькій області з населенням близько 70 000 осіб – приблизно у травні 2022 року. Намагання росіян окупувати місто коштувало їм значних втрат.

Згідно з геолокаційними кадрами від 3 березня, українські воїни зруйнували два критично важливі мости у районі Бахмута – один через ріку Бахмутівка, а другий уздовж траси Хромове-Бахмут.

“Запобіжне знищення мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху Росії у східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи виходу Росії з Бахмута на захід”, – зазначили експерти.

В ISW також додали, що 28 лютого Олександр Роднянський – радник президента України Володимира Зеленського – заявляв, що за потреби ЗСУ вийдуть з Бахмута.

Роднянський також повідомив, що українські захисники укріпили територію на захід від Бахмута, а тому навіть у випадку відступу ЗСУ, росіянам не вдасться швидко окупувати місто.

“Якщо українське військове командування визнає за необхідне відступити з Бахмута, воно, судячи із заяв і повідомлень про дії України, ймовірно, здійснить обмежений і контрольований відхід з особливо складних ділянок східного Бахмута. ISW продовжить стежити за ситуацією та пропонуватиме оновлені оцінки наслідків можливих дій Росії, якщо і коли українські сили почнуть відступати”, – зауважили фахівці.