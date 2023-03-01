Про це він сказав у коментарі CNN.
За словами радника, Росія намагається оточити місто прямо зараз, використовуючи найманців ПВК “Вагнера”, які, можливо, найбільш навчені та досвідчені для цього.
“Наші військові, очевидно, збираються зважити всі варіанти. Поки що вони утримували місто, але, якщо знадобиться, вони стратегічно відступлять, тому що ми не збираємося жертвувати всіма нашими людьми просто так”, — сказав він CNN.
Також Роднянський додав, що район на захід від Бахмута укріплений: “Якби ми відступили, це не обов’язково означало б, що росіяни зможуть просунутися дуже швидко згодом”, — зауважив радник.
“Не помиляйтеся, наші контрнаступи скоро будуть”, — резюмував він.
#Букви надіслали запит щодо наявності у радника Роднянського повноважень щодо коментарів про військові дії та допуску до державної таємниці.
- Зауважимо, що раніше Олександр Роднянський-старший заявляв, що вважає неправильною заборону в Україні російських кінофільмів. Про це Роднянський говорив в інтерв’ю DT.UA у 2015 році. Тоді, на його думку, заборона в’їзду в країну російським діячам культури за лояльність до свого уряду призвело б до збіднення українського культурного життя.
- Втім, після початку повномасштабного російського вторгнення він повернувся в Україну. В інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону він заявив, що через низку обставин залишався після 2014 року в Росії, але після у 2022 році для нього “варіантів не було”.
- Олександр Роднянський-молодший розлучився з дружиною, російською акторкою Яніною Студіліною. Остання натякнула, що їм довелось розлучитись через війну в Україні.
- Кабінет міністрів призначив сина продюсера та засновника телеканалу “1+1” Олександра Роднянського членом наглядової ради державного Ощадбанку (Київ) за квотою президента Володимира Зеленського.