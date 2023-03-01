Радник президента України Володимира Зеленського та син колишнього власника телеканалу "1+1" Олександр Роднянський-молодший заявив, що українські захисники, які ведуть боротьбу з російськими окупантами у Бахмуті, можуть за потреби "стратегічно відступити".

Про це він сказав у коментарі CNN.

За словами радника, Росія намагається оточити місто прямо зараз, використовуючи найманців ПВК “Вагнера”, які, можливо, найбільш навчені та досвідчені для цього.

“Наші військові, очевидно, збираються зважити всі варіанти. Поки що вони утримували місто, але, якщо знадобиться, вони стратегічно відступлять, тому що ми не збираємося жертвувати всіма нашими людьми просто так”, — сказав він CNN.

Також Роднянський додав, що район на захід від Бахмута укріплений: “Якби ми відступили, це не обов’язково означало б, що росіяни зможуть просунутися дуже швидко згодом”, — зауважив радник.

“Не помиляйтеся, наші контрнаступи скоро будуть”, — резюмував він.

#Букви надіслали запит щодо наявності у радника Роднянського повноважень щодо коментарів про військові дії та допуску до державної таємниці.